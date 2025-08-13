Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Außenministerium der Ukraine hat auf die jüngsten unfreundlichen Schritte der georgischen Regierungspartei Georgian Dream reagiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Außenministerium der Ukraine.

Nach Angaben des Außenministeriums benutzen die Behörden des Landes weiterhin Videos über die Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine für ihre eigene politische PR.

„Solche zynischen Aktionen zeigen die Missachtung des ukrainischen Volkes und der Opfer der russischen Aggression und lösen berechtigte öffentliche Empörung aus“, so das Ministerium.

Das Außenministerium betonte, es sei bedauerlich, dass die georgischen Behörden „vor Moskau kriechen und die Prinzipien der Würde und Unabhängigkeit“ vernachlässigen, die der georgischen Nation historisch innewohnen.

Die ukrainischen Diplomaten rieten den politischen Strategen des Georgischen Traums, ein wahres Bild der Situation zu zeigen: mit der russischen Trikolore auf der rechten Seite und den geschlossenen Türen der EU und der NATO auf der linken Seite.

Ihnen zufolge hat die derzeitige georgische Regierung das Land nicht des Krieges, sondern einer europäischen Zukunft beraubt.

Gleichzeitig betonte die Ukraine ihre unerschütterliche Unterstützung für das georgische Volk in seinem Bestreben, einen unabhängigen, demokratischen und europäischen Staat aufzubauen.

Was vorausging