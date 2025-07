Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die BRICS-Mitglieder haben Trumps Zollpolitik kritisiert und auch dem Internationalen Währungsfonds Reformen vorgeschlagen.

Länder, die die Politik der BRICS-Allianz unterstützen, die den Interessen der Vereinigten Staaten zuwiderläuft, werden mit zusätzlichen Zöllen von 10 % belegt. Das hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, wie die BBC am Montag, den 7. Juli, berichtete.

„Jedes Land, das sich der gegen die USA gerichteten BRICS-Politik anschließt, wird mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10 Prozent belegt. Es wird keine Ausnahmen von dieser Politik geben“, betonte der US-Präsident.

Trumps Äußerungen erfolgten, nachdem die BRICS-Mitglieder seine Zollpolitik sowie die vorgeschlagenen Reformen des Internationalen Währungsfonds und die Art und Weise, wie die wichtigsten Währungen bewertet werden, kritisiert hatten.

Die Publikation merkt an, dass der US-Präsident die BRICS seit langem kritisiert, da das Bündnis darauf abzielt, die Position der Mitgliedsländer auf der internationalen Bühne zu stärken, um die USA und Westeuropa herauszufordern.

Im vergangenen Jahr wurde die Liste der BRICS-Mitglieder über Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika hinaus um Ägypten, Äthiopien, Indonesien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate erweitert.

Erinnern Sie sich, dass die Teilnehmer des BRICS-Gipfels in Brasilien einseitige Wirtschaftssanktionen sowie sekundäre Sanktionen verurteilten, die „weitreichende negative Auswirkungen auf die Menschenrechte haben“. Darüber hinaus enthält die Erklärung des BRICS-Gipfels einen Absatz, in dem die Angriffe auf die logistische Infrastruktur Russlands verurteilt werden, aber keine Verurteilung der Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. Trump droht EU mit 17 Prozent Zoll – Medien