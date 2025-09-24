Trump wird die Ukraine bis zum Ende unterstützen, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er habe von Donald Trump positive Signale über seine Unterstützung für die Ukraine erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview Selenskyjs mit Fox News.

Unterstützung bis zum Schluss

„Er hat gezeigt, dass er die Ukraine bis zum Ende unterstützen will. Wir verstehen jetzt, dass wir bereit sind, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Er will es, ich will es, und unser Volk will es“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge versteht der US-Präsident, dass Wladimir Putin nicht die Absicht hat, den Krieg zu beenden. Er versichert allen seinen Sieg, obwohl er nicht wirklich gewinnen wird.

Positive Signale

Zu Trumps Aussage, dass die Ukraine in der Lage sein wird, alle ihre Gebiete zu befreien, sagte Selenskyj: „Es war eine Überraschung für mich, Sie haben Recht, ich habe sehr positive Signale von Trump und Amerika erhalten, dass sie bis zum Ende des Krieges bei uns sein werden. Ja, wir werden sehen, aber so Gott will, wird es so sein.“

Der ukrainische Staatschef betonte, dass er auf die weitere Unterstützung Washingtons zähle. Er wies darauf hin, dass es für die Ukraine wichtig ist, dass die Vereinigten Staaten auch in Zukunft ein strategischer Partner bleiben.

Zur Erinnerung: US-Präsident Donald Trump sagte, die Ukraine könne ihre territoriale Integrität vollständig wiederherstellen und dann „noch weiter gehen“.

Er stellte klar, dass die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine „mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung durch Europa und insbesondere die NATO“ möglich ist.

Am 23. September hatte Selenskyj ein Treffen mit Trump am Rande der UN-Generalversammlung und bezeichnete es als produktiv.