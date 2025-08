Ukraine bereitet dringend Gespräche von Sicherheitsberatern vor - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Gespräch mit Vertretern der Partnerländer soll am Donnerstag stattfinden. Dabei wollen sie die Positionen nach Trumps neuen Initiativen koordinieren.

Die Verhandlungen der Sicherheitsberater der Ukraine und der Partnerländer sollen bereits am Donnerstag, den 7. August, stattfinden. Darüber berichtet LIGA.net unter Berufung auf den Gesprächspartner in ukrainischen Diplomatenkreisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass während dieses Gesprächs seine Teilnehmer die Positionen nach dem Treffen des Sondergesandten des US-Präsidenten Steve Witkoff mit dem russischen Diktator Wladimir Putin koordinieren sollten.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache ein solches Treffen von Sicherheitsberatern angekündigt.

Die Publikation weist darauf hin, dass es in der Ukraine keinen offiziellen Posten eines nationalen Sicherheitsberaters gibt, sondern dass diese Funktion in der Regel vom Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, wahrgenommen wird.

Zu dem Telefonat zwischen Selenskyj und Trump, das nach dem Besuch des Sondergesandten in Moskau stattfand, sagte der Gesprächspartner von LIGA.net: „Es war ein Gespräch vor allem zwischen Trump und Selenskyj, an dem auch andere europäische Politiker teilnahmen.“ Auch Witkoff war anwesend.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj in der abendlichen Videobotschaft sagte, dass die Russische Föderation jetzt noch entschlossener ist, den Krieg in der Ukraine zu beenden als zuvor. Nach Angaben des Präsidenten schlug Kiew vor, dass in naher Zukunft Vertreter der Ukraine und der Partner, Sicherheitsberater zu sprechen, um „unsere Position, unsere gemeinsame Position und unsere gemeinsame Ansicht“ zu bestimmen.

