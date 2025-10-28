Die Ukraine hat ihren Plan zur Gaseinspeisung erfüllt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Etwas mehr als 4 Mrd. m³ Gas müssen bis zum Ende der Heizperiode 2025/2026 zusätzlich importiert werden.

Die Ukraine hat 13,2 Mrd. Kubikmeter „blauen Brennstoff“ in unterirdischen Gasspeichern (UGS) angesammelt, was den Plänen der Regierung entspricht. Dies erklärte der Vorstandsvorsitzende von Naftohas Sergey Koretsky bei einem Briefing, berichtete Ukrinform am Dienstag, den 28. Oktober.

„Naftohas hat gemäß dem Regierungsauftrag 13,2 Milliarden Kubikmeter Gas in unterirdischen Lagern angesammelt. Das heißt, wir haben die von der Regierung gestellte Aufgabe zu 100% erfüllt“, erklärte er.

Koretsky sagte, dass das Unternehmen etwa 1 Milliarde Dollar an eigenen Mitteln und etwa 1,5 Milliarden Dollar an angeworbener Hilfe von Partnern ausgegeben hat, um Gas zu pumpen. Dieser Betrag ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die Gasimporte aufgrund der Folgen der russischen Angriffe auf die Gasproduktion zu erhöhen.

Naftohas schätzt seinen Mittelbedarf für die Fortsetzung der Gasimporte derzeit auf 1,9 Milliarden Euro.

„Wir haben bereits einen großen Teil davon gesichert“, sagte der Chef des Unternehmens.

Er fügte hinzu, dass Naftohas weiter daran arbeitet, die Produktion wiederherzustellen. Dieser Prozess kann nicht gleichzeitig und schnell erfolgen, aber er geht ständig weiter.

Koretskyj sagte auch, dass die Ukraine bis zum Ende der Heizperiode 2025/2026 für ihren stabilen Durchgang zusätzlich etwas mehr als 4 Milliarden Kubikmeter Gas importieren muss.