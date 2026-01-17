Ukraine und Kongo kooperieren im Agrarsektor: Was wird erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft der Ukraine und das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährungssicherheit der Demokratischen Republik Kongo haben ein Memorandum über die Zusammenarbeit zur Stärkung der Ernährungssicherheit und der landwirtschaftlichen Entwicklung unterzeichnet.

Dies teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Die Parteien haben vereinbart, insbesondere in den folgenden Bereichen zusammenzuarbeiten:

Schaffung eines logistischen Agrardrehkreuzes für die Annahme, Lagerung und Verteilung von Getreidekulturen;

Entwicklung eines Zentrums für die Verarbeitung und Verteilung von Lebensmitteln, insbesondere für Sozialprogramme und Schulkantinen;

Saatguterzeugung und Lieferung von hochwertigem Sortensaatgut für wichtige Kulturpflanzen;

Landwirtschaftliche Forschung und Technologie (Präzisionslandwirtschaft, Bewässerungsmethoden);

Düngemittelproduktion und Bodensanierung;

Pflanzenbau und Viehzucht, Aquakultur, Veterinärprodukte und damit verbundene Technologien;

Landwirtschaftliche Ausbildung für kongolesische Bürger;

Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und anderes.

„Dies eröffnet neue Möglichkeiten für den Ausbau der Präsenz ukrainischer Agrarproduzenten auf den afrikanischen Märkten, die Entwicklung von Exporten von Agrar- und Lebensmittelprodukten mit Mehrwert und die Stärkung der Rolle der Ukraine als zuverlässiger Partner bei der globalen Ernährungssicherheit“, so das Ministerium.