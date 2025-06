In der Ukraine hat das schlechte Wetter mehr als 500 Siedlungen von der Stromversorgung abgeschnitten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine waren aufgrund der schlechten Wetterbedingungen (Gewitter, Hagel, starke Windböen) am Morgen 508 Siedlungen in neun Regionen ganz oder teilweise von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies meldete Ukrenerho.

Das Unternehmen betonte, dass die Mitarbeiter des regionalen Stromversorgers Notreparaturen durchführen, um die Stromversorgung für alle Kunden so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Darüber hinaus war der Stromverbrauch am 9. Juni um 9:30 Uhr um 2,5% höher als am vorangegangenen Werktag, dem Freitag.

Die Gründe dafür sind der traditionelle Anstieg des Stromverbrauchs zu Beginn der Woche und das bewölkte Wetter in mehreren Regionen, das zu einem geringeren Wirkungsgrad der Solaranlagen der Haushalte führt.

Am 8. Juni wurde der Tageshöchstverbrauch in den Abendstunden gemessen. Er war 3,5% höher als der Höchstwert des vorangegangenen Sonntags am 1. Juni. Der Grund dafür war das heiße Wetter, das die Verbraucher dazu veranlasste, Klimaanlagen zu benutzen.

„Heute ist es ratsam, den aktiven Energieverbrauch auf die Tageszeit zu verlagern. Bitte verwenden Sie leistungsstarke Elektrogeräte von 10:00 bis 18:00 Uhr“, mahnte Ukrenerho.

Um es kurz zu machen:

Am 6. Juni waren 2.167 Familien am linken Ufer von Kiew aufgrund des Beschusses durch russische Invasoren ohne Strom.