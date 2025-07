Die Ukraine sollte die regulatorischen Beschränkungen für Stromimporte aufheben, sagt ein Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Preisbeschränkungen auf dem Strommarkt hemmen die Importe während der Spitzenzeiten und erschweren den Abbau des Defizits.

Dies ist die Meinung von Jewhen Magda, einem Politikwissenschaftler und Direktor des Institute of World Policy, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Facebook-Seite.

Seiner Meinung nach wird sich die Situation beim Energieverbrauch angesichts der Hitzewelle, die einige europäische Länder und Regionen der Ukraine erfasst hat, nur noch verschlimmern. Gleichzeitig steht das ukrainische Stromsystem aufgrund der Zerstörung von Kraftwerken durch russische Angriffe bereits unter erheblichem Druck.

„Die Ukraine steht vor der Notwendigkeit, ihr Strombeschaffungssystem umgehend zu ändern“, sagte Magda.

Ihm zufolge muss das staatliche Energiemanagement angesichts des wachsenden Defizits proaktiv handeln.

„Natürlich ist es die Aufgabe der staatlichen Energieverwaltung, den Importeuren umgehend die Möglichkeit zu geben, abends Strom in Europa zu kaufen, um das Defizit zu verringern. Heute, so die Importeure selbst, lassen die bestehenden Preisbeschränkungen oder die so genannten Preisobergrenzen dies nicht zu“, sagte der politische Analyst.

Er betonte, dass eine Verzögerung der Revision der Preisobergrenzen angesichts eines möglichen russischen Beschusses der Energieinfrastruktur zu kostspielig sein könnte.

„Dies sollte so schnell wie möglich geschehen, denn die Russen fügen dem heimischen Energiesektor fast täglich neuen Schaden zu“, schloss Magda.

Zur Erinnerung: Das staatliche Unternehmen Ukrhydroenergo erklärte, es unterstütze den Schritt der Nationalen Energie- und Versorgungsregulierungskommission, die Preisobergrenzen zu überarbeiten, insbesondere während der abendlichen Spitzenzeiten.