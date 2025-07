Die Ukraine wird zum ersten Mal aserbaidschanisches Gas über den Transbalkankorridor beziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainische Naftohas hat den ersten Vertrag über den Kauf von aserbaidschanischem Gas mit SOCAR unterzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der National Joint Stock Company.

Nach Angaben des Pressedienstes wird zum ersten Mal eine Testgaslieferung über den transbalkanischen Korridor auf der Route Bulgarien-Rumänien-ukrainische Grenze durchgeführt.

„Dies ist ein kleiner, aber strategisch wichtiger Schritt, der den Weg für eine langfristige Zusammenarbeit ebnet. Es ist auch ein weiteres Beispiel für die Diversifizierung der Versorgungsquellen und die Stärkung der Energiesicherheit der Ukraine“, sagte Serhij Koretsky, Vorstandsvorsitzender von Naftohas of Ukraine Serhij Koretsky, Vorstandsvorsitzender von Naftohas of Ukraine.

Gasimporte

Aufgrund des Beschusses der ukrainischen Gasinfrastruktur durch Russland hat die Ukraine ihre Gasproduktion reduziert. Die Ukraine wird in diesem Jahr große Mengen an Gas aus Europa importieren müssen.

Im Juni erklärte der damalige Energieminister Herman Haluschtschenko, dass die Mindestmenge an importiertem Gas, die in die ukrainischen Speicher gepumpt werden muss, 4,6 Milliarden Kubikmeter beträgt. Bis Juni waren 2,9 Milliarden Kubikmeter „importiertes Gas, das in die Speicher gepumpt werden soll“, vertraglich vereinbart. Diese Verträge sind finanziell abgesichert.