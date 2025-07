Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Patriot-Verteidigungssysteme werden nicht vor dem Frühjahr 2026 an die Ukraine geliefert werden.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Spiegel.

Wie sich herausstellte, sind schnelle Lieferungen von lebensrettenden Ausrüstungen an die Ukraine eine schwierige Aufgabe, selbst nachdem Trump letzte Woche im Oval Office in Anwesenheit von NATO-Generalsekretär Mark Rutte angekündigt hatte, dass er ein ganzes Waffenarsenal an die Ukraine schicken würde, darunter auch den Patriot, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj braucht.

„Es ist nicht hoffnungslos“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Pistorius.

Es ist erwähnenswert, dass die Bedingung für den Waffentransfer darin besteht, dass „die Länder, die solche Waffen haben, bereit sind, sie jetzt abzugeben, damit andere dafür bezahlen können und sie in die Ukraine gelangen können.“

Wie sich herausstellte, sind die Vereinigten Staaten der Ansicht, dass die europäischen Verbündeten Systeme aus ihren Militärbeständen abgeben und dann Ersatz erhalten sollten, wenn der amerikanische Hersteller RTX Corporation sie in der Lieferwarteschlange nach vorne schiebt.

** Das Problem ist,* dass das erste System Regierungskreisen zufolge frühestens acht Monate später, im Frühjahr 2026, verfügbar sein wird.

Es stellt sich heraus, dass Deutschland erst dann in der Lage sein wird, die Batterie zu erhalten, die ursprünglich in die Schweiz geliefert werden sollte.

Außerdem werden alle anderen Partner laut der Veröffentlichung noch mehr Zeit für die Lieferung benötigen.

Patriot für die Ukraine