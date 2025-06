Die Ukrainer haben im Mai begonnen, aktiver Devisen zu kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Mai 2025 haben ukrainische Banken 778 Millionen Dollar an Bargeld in Fremdwährung ins Land importiert – 38% mehr als im April (564 Millionen Dollar). Dies geht aus aktualisierten Daten der Nationalbank der Ukraine hervor.

Von dem Gesamtbetrag:

457 Millionen Dollar in bar in US-Dollar – 52% mehr als im April (300 Millionen Dollar); 318 Millionen Dollar – in bar in Euro, das sind 22% mehr als im Vormonat. Gleichzeitig nahmen die Banken im Ausland Bargeld in Höhe von 324 Millionen Dollar entgegen.

Die Ukrainer waren beim Kauf von Bargeld in Banken aktiver. Der Nettokauf im Mai belief sich auf 248 Millionen Dollar, das sind 30,9% mehr als im April (189,5 Millionen Dollar) – damals war es der niedrigste Wert seit August 2023.

Seit Anfang 2025 haben die Haushalte 3,595 Mrd. $ in Banken gekauft.