Ukrainische Streitkräfte führen Spezialoperation in Dschankoj durch: Russische Treibstoffzüge werden zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 21. August haben die Spezialeinsatzkräfte der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Dschankoj erfolgreich das rollende Material der Invasoren mit Treibstoff und Schmiermitteln zerstört.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

„Sondereinsatz: Die Logistik der Invasoren auf der vorübergehend besetzten Krim wurde gestört“, erklärte das Militär.

Nach Angaben des Generalstabs haben die Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine eine Sonderoperation in der Nähe des Bahnhofs Dschankoj durchgeführt.

Die Operation fand in der Nacht des 21. August statt, als Spezialkräfte russisches rollendes Material mit Treib- und Schmierstoffen zerstörten.

„Infolge der Spezialoperationen wurde die Versorgung der südlichen Gruppe der russischen Truppen behindert. Sondereinsatzkräfte: Immer in Bereitschaft!“, fügte das Hauptquartier hinzu.

Heute früh wurde bekannt, dass der ukrainische Geheimdienst einen einzigartigen Angriff in der Gegend von Zaliznyi Port durchgeführt hat.

Nach Angaben des Militärs feuerte eine mit Laser beleuchtete Drohne eine Rakete auf ein russisches Boot ab und zerstörte es mitsamt der gesamten Besatzung.

Es ist auch erwähnenswert, dass das ukrainische Militär im Laufe des vergangenen Tages fast 190 feindliche Angriffe abgewehrt hat. Der Feind führte die meisten Angriffe in den Sektoren Pokrovske, Novopavlivka und Lyman durch.

