Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Armee hat in der Region Sumy gute Ergebnisse erzielt. Gleichzeitig erleiden die Russen in der Region Charkiw erhebliche Verluste.

Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine abendliche Videoansprache.

Das Staatsoberhaupt teilte mit, dass er sich heute mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj getroffen habe.

„Es gibt gute Ergebnisse in der Region Sumy. Unsere Einheiten rücken weiter auf die Staatsgrenze der Ukraine vor“, sagte Selenskyj.

Er dankte den Soldaten des 225. separaten Sturmregiments und der 71. Jagdbrigade und informierte auch über die Erfolge an anderen Fronten

„Die Russen haben in der Region Charkiw erhebliche Verluste erlitten – in Kupjansk und in der Region Donezk. Wir agieren weiterhin im Sektor Dobropillia. Es ist wichtig, dass die russischen Angriffe von den Ukrainern zurückgeschlagen werden“, sagte der Staatschef.

Der Präsident bedankte sich besonders bei den Soldaten des 1., 225. und 425. separaten Angriffsregiments sowie der 79. und 82.

„Gut gemacht, Jungs. Wir handeln entsprechend der Situation in Saporischschja“, schloss Selenskyj.

Https://www.facebook.com/reel/1209939824486329/&show_text=false&width=560&t=0

Fortschritte der Streitkräfte der Ukraine an der Frontlinie