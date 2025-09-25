"Das ukrainische Team übergab einen Lastwagen an die Kämpfer des Svoboda-Bataillons, Palatny

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Freiwillige des ukrainischen Teams haben einen weiteren Lastwagen an die Soldaten des Svoboda-Bataillons der 4. Brigade der Nationalgarde der Ukraine „Rubizh“ in der Richtung Dobropole-Pokrowski übergeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Hauptquartiers der Freiwilligen.

„Wir haben den Kämpfern des Svoboda-Bataillons der 4. Brigade der Nationalgarde der Ukraine „Rubizh“ einen weiteren Lastwagen übergeben. Seit dem ersten Tag der Invasion verteidigen sie die Region Kiew, die Regionen Donezk und Luhansk und heute kämpfen sie im heißesten Gebiet der Frontlinie – in Pokrowske“, heißt es in der Erklärung.

Artur Palatnyi, Leiter des ukrainischen Teams, wies darauf hin, dass unsere Militärs im Sektor Dobropole-Pokrowsk dringend Unterstützung benötigen, da der Feind Nachschubrouten angreift und es dadurch schwierig macht, Munition und Lebensmittel zu ihren Stellungen zu bringen.

„Die Lage im Sektor Dobropilsko-Pokrowski ist sehr heiß. Der Feind hat Reserven und Eliteeinheiten von unbemannten Flugzeugen eingesetzt. Sie greifen die Nachschubwege an und erschweren den Nachschub von Munition und Lebensmitteln zu den Stellungen. Deshalb besteht eine der Hauptaufgaben unserer Soldaten heute darin, die Logistik aufrechtzuerhalten. Und jetzt brauchen sie unsere Unterstützung und Hilfe mehr denn je“, sagte Artur Palatnyi, Leiter von The Ukrainian Team, bei der Übergabe des Fahrzeugs.