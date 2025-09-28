Die ukrainischen Streitkräfte - Generalstab - kontrollieren Kupjansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Stadt Kupjansk selbst werden aktive Maßnahmen zur Bekämpfung der Sabotage durchgeführt. Der Zugang zur Stadt ist für die Zivilbevölkerung vorübergehend eingeschränkt.

Kupjansk befindet sich unter der Kontrolle der Streitkräfte der Ukraine. Dies berichtete ein Vertreter des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, Major Andrij Kowaljow, in einem Kommentar für Ukrinform am Sonntag, den 28. September.

Laut Kowaljow setzen die Streitkräfte der Ukraine ihre Such- und Schlagoperationen gegen russische Angreifer am nördlichen Stadtrand fort. In Kupjansk selbst werden nun aktive Maßnahmen zur Sabotageabwehr durchgeführt, um potenzielle Bedrohungen zu neutralisieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu gewährleisten, ist der Zugang zur Stadt für die Zivilbevölkerung vorübergehend eingeschränkt.