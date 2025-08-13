Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Vorsprung auf der Karte kennzeichnet die Route und nicht die vom Feind kontrollierten Gebiete, hat Wiktor Tregubov versichert.

Das ukrainische Militär blockiert und vernichtet die kleinen Einheiten der russischen Truppen, die in der Nähe von Dobropillya in Richtung Pokrovsk vorrücken. Das sagte der Vertreter des OSUV Dnipro Wiktor Tregubov in einer Telefonansprache am Mittwoch, den 13. August.

Ihm zufolge lohnt es sich jetzt nicht, die Bedrohung weder herunterzuspielen noch zu übertreiben.

„Diese Vorstellung auf der Karte charakterisiert die Route mehr als die Gebiete, die der Feind kontrolliert. Was wir auf der Karte sehen, wird nicht vom Feind kontrolliert, sondern zeigt nur die Bewegungsrichtung der Russen an“, erklärte Tregubov.

Er sagte, der Grund für den Vormarsch der Russen sei der Personalmangel in den ukrainischen Einheiten gewesen – es gab nur ein paar kleine Infanteriegruppen, und die Russen drangen an den ukrainischen Stellungen vorbei ein.

„Das geschah, weil nicht genug Leute da waren. Das heißt, zum Zeitpunkt des Vormarsches der Russen hatten wir nicht genug Leute, um sie aufzuspüren und zu vernichten“, erklärte der Vertreter.

Wir möchten daran erinnern, dass die Situation in der Region Donezk in den letzten Tagen sehr viel komplizierter geworden ist. Gleichzeitig behaupten die Streitkräfte der Ukraine, dass es sich nicht um einen „Durchbruch“ der Russen im Gebiet der Stadt Dobropillya handelt.

Gestern wurde außerdem bekannt, dass das Asowsche Korps in der Nähe von Pokrowsk die Verteidigung aufgenommen hat. Über die Ergebnisse der Kämpfe wird später berichtet werden.