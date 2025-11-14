Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die SDF-Drohnen haben die Stellungen der 51. Armee der Russischen Föderation in Zatyshok, Region Donezk, getroffen. Die Verluste des Gegners werden noch geklärt.

Die Special Operations Forces zerstörten einen Ort, an dem sich Personal der 51. Armee der Russischen Föderation in Zatyshok, Gebiet Donezk, sammelte.

Quelle: Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Zum Zeitpunkt des Drohneneinsatzes befand sich das feindliche Kontingent der 1. separaten mechanisierten Brigade und der 9. separaten mechanisierten Brigade in dem Gebäude.

Der Feind sammelte seine Kräfte unter dem Schutz der Wetterbedingungen.

Die Verbände der 51. Armee der Russischen Föderation stehen vor der Aufgabe, die Agglomeration Pokrowsko-Myrnohrad von Norden her einzukesseln.

Wörtlich: „Trotz der widrigen Wetterbedingungen haben die SSO-Drohnen das Ziel erfolgreich erreicht. Die Daten über die Verluste des Feindes werden derzeit geklärt.“