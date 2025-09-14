Ein ukrainischer Mann hat versucht, mit einem saudi-arabischen "Pass" ins Ausland zu reisen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Als Grenzbeamte den Mann mit gefälschten Dokumenten festhielten, bot er ein Bestechungsgeld von 100.000 Hrywnja an.

In den Vorkarpaten hat ein 33-jähriger Lemberger versucht, die Grenze mit einem gefälschten Pass eines saudi-arabischen Bürgers zu überqueren. Dies meldete der staatliche Grenzdienst am Sonntag, den 14. September.

Der Täter wurde am Kontrollpunkt Malyi Bereznyi festgenommen, als er versuchte, in die Slowakei auszureisen. Zunächst gab sich der Mann als Ausländer aus und sprach auf Englisch, aber nach der Enttarnung zückte er seinen echten ukrainischen Pass.

Um sich der Verantwortung zu entziehen, bot der Einwohner von Lwiw den Grenzbeamten ein Bestechungsgeld von 100 Tausend Hrywnja an. Der Inspektor lehnte ab und rief die Polizei.

Der Täter gab zu, dass er das gefälschte Dokument für 550 Dollar aus Saudi-Arabien erhalten hatte, wo sein Vater lebt. Er selbst hatte vor, zu seinen Verwandten in Belgien zu reisen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen der Verwendung eines falschen Passes und des Angebots einer Bestechung eingeleitet.

