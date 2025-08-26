Ein ukrainischer Soldat, dem die Kehle durchgeschnitten wurde, brauchte fünf Tage, um die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte zu erreichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Soldat wurde gefangen genommen. Seine Kehle wurde durchgeschnitten und er wurde in eine Grube geworfen, in der sich sieben gefolterte ukrainische Kämpfer befanden. Aber er konnte überleben.

Ein ukrainischer Soldat hat es geschafft zu überleben, nachdem er in russischer Gefangenschaft schwer verwundet wurde. Er befindet sich jetzt in Behandlung. Dies teilte der Chefarzt des nach Mechnikow benannten regionalen klinischen Krankenhauses in Dnipropetrowsk, Sergej Ryzhenko, mit.

Der Name des Soldaten ist Wjatscheslaw. Er kann nicht sprechen, schreibt aber seine Geschichte in einem Notizbuch auf, damit die Ärzte sie den Journalisten mitteilen können.

Laut Ryzhenko wurde Wjatscheslaw’s Stellung bombardiert. Er wurde gefangen genommen. Wjatscheslaw wurde die Kehle durchgeschnitten und er wurde in eine Grube geworfen, in der sich sieben gefolterte ukrainische Kämpfer befanden.

„Wjatscheslaw hat sich mit der Hand die Kehle zugedrückt, ihm die Unterwäsche vom Leib gerissen und den Hals bandagiert. Es dauerte fünf Tage, bis er zu sich kam“, bemerkte der Arzt.

Ihm zufolge wurde der Soldat mehreren Operationen unterzogen und wird nun medizinisch versorgt.

Ryzhenko fügte hinzu, dass die Wunden kritisch seien und die Überlebenschancen gering. Wjatscheslaw hat die ganze Zeit über an seine Frau und seine Tochter gedacht. Seine Frau ist jetzt an seiner Seite und unterstützt ihn während seiner Behandlung.

