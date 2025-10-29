Ukrenerho hat die Fahrpläne für den 29. Oktober veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Dienstag, den 29. Oktober, werden in bestimmten Regionen der Ukraine Stromausfälle auftreten, berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Die Fahrpläne sehen stündliche Ausfälle von 08:00 bis 22:00 Uhr mit einem Umfang von 0,5 bis 1,5 Warteschlangen vor.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen

Für die Industrie gelten die Strombegrenzungspläne von 07:00 bis 22:00 Uhr

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Befolgen Sie die Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, riet das Unternehmen.