Ukrenerho hat die Fake News über angebliche Notstromausfälle widerlegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrenerho hat die Information dementiert, dass nach einem massiven nächtlichen Raketen- und Drohnenangriff Notstromausfälle in allen Regionen der Ukraine zu erwarten seien.

Dies meldete der Pressedienst von Ukrenerho.

„Viele Telegramkanäle verbreiten falsche Informationen über angeblich zu erwartende Notstromausfälle in allen Regionen der Ukraine. Gleichzeitig stilisieren die Betrüger solche Nachrichten visuell als offizielle Informationen des Energieministeriums und verweisen auf Ukrenerho“, so der Pressedienst.

Sie betonten, dass solche Nachrichten eine weitere Manipulation zu einem sensiblen Thema sind.

„Derzeit ist die Situation im ukrainischen Stromnetz stabil und unter Kontrolle. Die NPC Ukrenerho ergreift in keiner der Regionen Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs“, so der Netzbetreiber.

Er rät dringend davon ab, den in solchen Beiträgen angegebenen Links zu folgen. Die Daten, die für die Registrierung auf Telegramkanälen, die Fälschungen verbreiten, erforderlich sind, können von Betrügern für ihre eigenen unlauteren Zwecke verwendet werden.

Um es kurz zu machen:

Infolge des russischen Angriffs in der Nacht zum 5. Oktober ist ein erheblicher Teil von Saporischschja und des Bezirks Saporischschja ohne Strom, und die Lage in den Regionen Sumy und Tschernihiw bleibt schwierig.