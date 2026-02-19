Ukrenerho hat die Stromabschaltungen für Freitag gelockert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Verschärfung der Einschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Freitag werden in den meisten Regionen der Ukraine rund um die Uhr Stromabschaltungen durchgeführt. Dies teilte Ukrenerho am Donnerstag, dem 19. Februar, mit.

„Morgen werden in den meisten Regionen der Ukraine rund um die Uhr stündliche Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrenerho erinnerte daran, dass die Ursache für die Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind.

Gleichzeitig wurden die Bürger vor möglichen Änderungen im Stromnetz gewarnt und gebeten, sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger über die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen für ihre jeweilige Adresse zu informieren.

„Wenn die Stromversorgung planmäßig wiederhergestellt ist, bitten wir Sie, sparsam damit umzugehen“, fügte das Unternehmen hinzu.