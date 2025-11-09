Ukrenerho hat vor Stromausfällen am Montag gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am Montag werden die Ukrainer fast überall im Land zwischen 8 und 12 oder mehr Stunden ohne Licht sein: Die Pläne gelten rund um die Uhr.

Die stündlichen Stromausfälle für die Bevölkerung am Montag, den 10. November, werden den ganzen Tag über in Kraft sein. Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Die Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs in der überwiegenden Mehrheit der Regionen der Ukraine werden im folgenden Umfang angewendet:

Zeitpläne für stündliche Abschaltungen: von 00:00 bis 23:59 – im Umfang von 2 bis 4 Warteschlangen.

Zeitpläne zur Kapazitätsbegrenzung: von 00:00 bis 23:59 Uhr – für industrielle Verbraucher.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass sich aufgrund der schwierigen Situation im Energiesystem, die durch den russischen Beschuss verursacht wurde, die Zeit und der Umfang der Anwendung von Einschränkungen ändern können.

Unabhängig davon erinnerte der Pressedienst an die Notwendigkeit eines vorsichtigen Verbrauchs von Licht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland in der Nacht zum 8. November die Energieinfrastruktur in den Regionen Kiew, Kirowohrad, Poltawa, Charkiw und Dnipropetrowsk angegriffen hat. Insbesondere versetzten die Russen allen Wärmekraftwerken von Centrenergo den massivsten Schlag, sie stellten ihren Betrieb vollständig ein.

Insgesamt hat Russland mehr als 450 Angriffsdrohnen und 45 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert.