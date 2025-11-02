Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Ukrsalisnyzja hat erklärt, dass sie 3.000 Kilometer kostenlose Fahrten parallel zum Übergang des Staates zu einer systematischen Kompensation der tatsächlichen Kosten der Personenbeförderung bereitstellen wird.

Dies steht in der Mitteilung von Ukrsalisnyzja

„Die „3.000 Kilometer“ werden parallel zur Einführung der systematischen staatlichen Unterstützung für die Personenbeförderung der UZ eingeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Dies soll das finanzielle Gleichgewicht von Ukrsalisnyzja verbessern und gleichzeitig die Erschwinglichkeit von Reisen erhalten.

Die zusätzlichen Passagiere, die „kilometerweit weg“ reisen, werden leere Plätze auf bereits geplanten Flügen auffüllen, was die Kosten nicht wesentlich erhöhen wird.

Da Personenzüge vom Staat subventioniert werden, betont Ukrsalisnyzja, wie wichtig es ist, das rollende Material das ganze Jahr über so effizient wie möglich zu nutzen.

Gleichzeitig wird Ukrsalisnyzja kostenpflichtige Dienstleistungen in den Kategorien SV, 1. Klasse und internationale Züge entwickeln.

Die zusätzlichen Einnahmen aus diesen Produkten sollen die Reisekosten „pro Kilometer“ decken, um den Bedarf an Haushaltsmitteln nicht zu erhöhen.

Um es kurz zu machen:

Selenskyj kündigte ein Programm an, in dessen Rahmen die Ukrainer die Züge von Ukrsalisnyzja innerhalb von dreitausend Kilometern kostenlos nutzen können.