Die UNESCO wird den Ort des Angriffs in Lemberg untersuchen; die Ukraine fordert eine entschlossene Reaktion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem Angriff auf das historische Zentrum von Lemberg fordert Kiew Sanktionen gegen die Russische Föderation. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, dass Experten der UNESCO nach Lemberg reisen werden, um die Zerstörungen nach dem russischen Angriff auf das Kulturerbe zu dokumentieren.

Dies erklärte Außenminister Andrij Sybiha in einer Sendung des Fernsehsenders „My Ukraine“, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf das ukrainische Außenministerium berichtet.

Seinen Worten zufolge hat das Außenministerium bereits mit den Experten der Organisation einen entsprechenden Besuch vereinbart.

„Russland hat nicht einfach nur Gebäude im Zentrum von Lemberg angegriffen. Dies ist ein Angriff auf das Weltkulturerbe der UNESCO. Ein direkter Angriff auf die UNESCO als Organisation. Ein Angriff auf alle Menschen weltweit, denen das Kulturerbe nicht gleichgültig ist. Wir fordern entschiedene Reaktionen“, betonte Sybiha.

Der Außenminister teilte zudem mit, dass die Ukraine die UNESCO aufgefordert habe, Sanktionen gegen Russland im Kulturbereich zu verhängen.

„Russland ist ein Terrorstaat, und die Russen sind Barbaren. Genau so bewerten unsere europäischen Kollegen das Geschehene“, fasste der Diplomat zusammen.

Zur Erinnerung: Am Abend des 24. März griffen russische Drohnen die westlichen Regionen der Ukraine an.

In Lemberg wurden Treffer an Wohnhäusern auf dem Sobornaja-Platz, in der Braty-Rohatynzi-Straße und in der Tscherwonaja-Kalina-Straße verzeichnet.

Durch den Angriff wurden Menschen verletzt, und es wurden Objekte beschädigt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.