Die Unmanned Systems Forces haben ein browserbasiertes Spiel über die Arbeit eines Luftaufklärers entwickelt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Unmanned Systems Forces der ukrainischen Streitkräfte haben ein interaktives Simulationsspiel mit dem Namen Find the Enemy vorgestellt, das es dem Benutzer ermöglicht, feindliche Ausrüstung in echten Fotos zu finden.

Dies geht aus einer Mitteilung der Unmanned Systems Forces (USF) hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass das interaktive Spiel von der UAF zusammen mit der TWID Marketing & Tech Agency entwickelt wurde.

Das Spiel zeigt echte Schlachtfeldbilder, getarnte feindliche Ausrüstung und „Erklärungen von Fachleuten, wie man findet, was andere nicht sehen“. Nach der Identifizierung von Zielen auf fünf Fotos bietet Find the Enemy an, sich für eine Mitgliedschaft bei den SSF zu bewerben.