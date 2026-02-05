Die Verhandlungen könnten in die USA verlegt werden – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine sei zu allen Arbeitsformaten bereit, die den Frieden tatsächlich näherbringen könnten, versicherte der Staatschef.

Das nächste Treffen der Delegationen der Ukraine, der USA und der Russischen Föderation im Rahmen der Friedensverhandlungen könnte in Amerika stattfinden. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Donnerstag, dem 5. Februar, bekannt.

„Heute gab es einen Bericht unseres Verhandlungsteams nach zwei Tagen voller Treffen und Verhandlungen in den Emiraten – mit der amerikanischen und der russischen Seite. Ich erwarte das Team in Kiew für einen vollständigen Bericht, da viele Aspekte nicht am Telefon besprochen werden können. Soweit bereits bekannt ist, sind in naher Zukunft weitere Treffen geplant, wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten“, erklärte der Staatschef.

Selenskyj versicherte, dass die Ukraine zu allen Arbeitsformaten bereit sei, die den Frieden wirklich näher bringen und „ihn zuverlässig und dauerhaft machen können, sodass Russland keine Lust mehr hat, weiter zu kämpfen“.

„Es ist wichtig, dass dieser Krieg so endet, dass Russland keine Belohnung für seine Aggression erhält. Dies ist einer der wichtigsten Grundsätze, die echte Sicherheit wiederherstellen und garantieren. Ich danke allen unseren Partnern, die uns dabei unterstützen“, fügte er hinzu.