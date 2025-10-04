Der Verkehr einiger elektrischer Züge wurde in drei Regionen ausgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den Regionen Sumy, Tschernihiw und Lwiw wird aus Sicherheitsgründen der Betrieb einiger Vorortzüge vorübergehend eingestellt. Dies berichtete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja am Samstag, den 4. Oktober.

Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem 4. Oktober vorübergehend keine Vorortzüge verkehren werden:

Nr. 967 Tereshchenska – Novhorod-Siversky;

Nr. 968 Nowhorod-Sewerskij – Tereschtschenskaja;

Nr. 969 Snovsk – Gorodnya;

Nr. 970 Gorodnya – Snovsk;

Nr. 961/962 Sambor – Nizhankovichi;

Nr. 963/964 Nizhankovichi – Sambor;

Nr. 966 Starzhava – Sambor;

Nr. 965 Sambor – Starzhava.

Es ist noch nicht bekannt, wann diese Züge wieder in Betrieb genommen werden.