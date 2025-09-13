Verstärkung der Reservoir-Bank: BES verdächtigt Beamten der Unterschlagung von 10 Millionen Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ermittler des Büros für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Poltawa glauben, dass ein Angestellter des Regionalen Amtes für Wasserressourcen in die Veruntreuung von Haushaltsmitteln in Höhe von 10,5 Millionen Hrywnja verwickelt ist.

Dies berichtet der Pressedienst des BES.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Küstenlinie des Krementschuk-Stausees in der Region Poltawa in der Nähe des Dorfes Mozoliivka, Bezirk Globinsky, verstärkt werden sollte.

Bei der Durchführung dieser Arbeiten verwendete der Auftragnehmer billige Materialien anstelle der teureren, die in den Planungs- und Kostenvoranschlagsunterlagen vorgesehen waren.

Ein Mitarbeiter des Regionalbüros für Wasserressourcen war für die Überwachung zuständig. Die BES ist der Ansicht, dass er es versäumt hat, den Umfang und die Qualität der ausgeführten Arbeiten zu kontrollieren, was zu Budgetverlusten in Höhe von mehr als 10 Millionen Hrywnja führte.

Gegen den Beamten wurde eine Verdachtsanzeige gemäß Artikel 364 Teil 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Amtsmissbrauch mit schwerwiegenden Folgen) gestellt.

Zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Strafverfahren wurde gegen den Leiter des Auftragnehmers eine Verdachtsanzeige gemäß Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Veruntreuung von Eigentum in großem Umfang, begangen unter Kriegsrecht) und gegen einen Ingenieur der technischen Überwachung eine Verdachtsanzeige wegen Beihilfe zu einer Straftat (Teil 2 des Artikels 27, Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine) gestellt.

Um es kurz zu machen:

