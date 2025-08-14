FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Wann findet das Treffen zwischen Putin und Trump statt: Was über Zeit und Ort bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

US-Präsident Donald Trump wird sich zum ersten Mal seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine persönlich mit Diktator Wladimir Putin treffen. Die Gespräche werden in Alaska, USA, stattfinden.

Was über Ort und Zeit des Treffens zwischen Trump und Putin bekannt ist, erfahren Sie in dem unten stehenden Artikel von RBK Ukrajina.

Ort

Die beiden Staatsoberhäupter werden sich in Anchorage, der größten Stadt Alaskas, treffen.

Nach Angaben von CNN werden Trump und Putin ihre Gespräche auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson führen, da dieser als einziger den Sicherheitsanforderungen gerecht wird.

Am Vortag hatte Donald Trump persönlich das Datum und den Ort der Gespräche bekannt gegeben. Der Kreml bestätigte die Vereinbarung: Der Adjutant des russischen Diktators Putin, Juri Uschakow, nannte Alaska „einen völlig logischen Ort“ für ein solches Ereignis, obwohl der Kremlchef zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate als „geeigneten Ort“ in Betracht gezogen hatte.

Zeit

  • Am Tag vor dem Gipfel war der Zeitpunkt des Treffens der Staats- und Regierungschefs noch nicht bekannt gegeben worden. Allerdings sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses .* Caroline Leavitt teilte jedoch mit, dass Trump am Freitagmorgen nach Anchorage reisen werde, und bezeichnete das Treffen selbst als eine „Zuhörübung“ für den amerikanischen Präsidenten.

Der Flug von Washington nach Anchorage dauert etwa 7 Stunden. Der Zeitunterschied zwischen der Ukraine und Alaska beträgt 11 Stunden. Es ist also wahrscheinlich, dass die Gespräche am späten Abend in der Ukraine stattfinden werden.

Worüber Trump und Putin sprechen werden

Wörter: 274

