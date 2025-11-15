Warum Trumps Dialog mit Putin notwendig ist: Vance gibt die Antwort

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Dialog zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist notwendig, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Das sagte US-Vizepräsident J.D. Vance, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit Fox News.

Während des Gesprächs merkte er an, dass er viele Leute gehört habe, die Trump für seine Gespräche mit Putin kritisiert hätten. Gleichzeitig erklärte Vance das Motiv für diese Gespräche.

„Man muss nicht unbedingt mit Wladimir Putins Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, einverstanden sein, aber wenn man Frieden schaffen will, muss man stark sein. Sie müssen auch mit den Menschen reden. Sie müssen eine aggressive, aktive Diplomatie betreiben“, sagte er.

Der US-Vizepräsident deutete auch an, dass Trumps Doktrin darin besteht, eine starke Armee zu haben und sich auf den Frieden zu konzentrieren.

„Seine Doktrin ist es, die stärkste Armee der Welt zu haben, sich auf den Frieden zu konzentrieren, aber sich nicht von Journalisten in Washington vorschreiben zu lassen, mit wem man reden darf und wie man diplomatisch vorgehen kann“, schloss Vance.

