Die Weltbank wird den ukrainischen Landwirten eine nicht rückzahlbare Hilfe in Höhe von 50 Millionen Dollar gewähren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine wird im Rahmen eines Weltbankprojekts zur Wiederherstellung der Landwirtschaft einen Zuschuss von 50 Millionen Dollar erhalten.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Finanzministeriums.

Die Mittel werden im Rahmen des Nothilfeprojekts der Weltbank zur inklusiven Unterstützung des Wiederaufbaus der Landwirtschaft in der Ukraine (ARISE) bereitgestellt. Die Landwirte können Zuschüsse erhalten, um die Entwicklung ihrer Betriebe zu unterstützen.

„Die Ukraine ist einer der wichtigsten Nahrungsmittellieferanten der Welt, und die Stabilität der landwirtschaftlichen Produktion in unserem Land ist entscheidend für die globale Ernährungssicherheit“, sagte der ukrainische Finanzminister Sergii Martschenko

Das Abkommen zwischen der Ukraine und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung wurde am Rande der Ukraine Recovery Conference in Rom unterzeichnet.

Zur Erinnerung: Das Ministerkabinett hat die Einwerbung von 500 Millionen Dollar für die Umsetzung des Projekts „Emergency Project for Inclusive Support for the Recovery of Agriculture in Ukraine (ARISE)“ genehmigt.

Die Ukraine hat im Rahmen des ARISE-Projekts bereits 595 Millionen Dollar von der Weltbank erhalten: ein Darlehen in Höhe von 230 Millionen Dollar aus dem von der japanischen Regierung unterstützten Trust Fund for the Delivery of Necessary Credit Support to Ukraine (ADVANCE Ukraine) und einen Zuschuss von 365 Millionen Dollar aus dem Ukraine Recovery, Rehabilitation, Trust Fund (URTF).