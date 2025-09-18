Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesamtverschuldung der Welt übersteigt 235% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, stellt der Fonds fest.

In Dollar ausgedrückt, ist die Gesamtverschuldung der Welt auf 251 Billionen US-Dollar gestiegen. Dies berichtet der Internationale Währungsfonds in seinem Blog.

Die Gesamtverschuldung der Welt übersteigt leicht 235% des globalen Bruttoinlandsprodukts.

Unterdessen sank die weltweite private Verschuldung auf weniger als 143% des BIP, den niedrigsten Stand seit 2015.

Dies spiegelt einen Rückgang der Verbindlichkeiten der privaten Haushalte und eine geringe Veränderung der Verschuldung von Nicht-Finanzunternehmen wider.

Gleichzeitig stieg die weltweite Staatsverschuldung auf fast 93% des BIP (251 Billionen Dollar). Gleichzeitig stieg die öffentliche Verschuldung auf 99,2 Billionen Dollar, während die private Verschuldung auf 151,8 Billionen Dollar fiel.

In den USA stieg die Staatsverschuldung im vergangenen Jahr auf 121% des BIP (von 119% im Vorjahr), in China auf 88% (von 82%).

Mit Ausnahme von China ist die Staatsverschuldung in den Schwellenländern auf durchschnittlich weniger als 56% gesunken.

Die private Verschuldung entwickelte sich in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. So verzeichneten die USA einen deutlichen Rückgang (um 4,5 Prozentpunkte auf 143% des BIP), während China einen Anstieg um 6 Punkte auf 206% des BIP verzeichnete. Wir erinnern daran, dass der Gesamtbetrag der öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine Ende Juli 186,13 Milliarden Dollar betrug und im Laufe des Monats um 1,29 Milliarden Dollar anstieg.

