Die Werchowna Rada hat Vorbehalte für neue Mitarbeiter von Unternehmen der Verteidigungsindustrie genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Dauer eines solchen Vorbehalts darf 45 Kalendertage ab dem Datum des Abschlusses des Arbeitsvertrags nicht überschreiten. Dieser Vorbehalt wird nur einmal im Jahr gewährt.

Die Werchowna Rada hat in einer Sitzung am 9. Oktober die Gesetzgebung über die vorübergehende Reservierung von Wehrpflichtigen in Unternehmen der kritischen Infrastruktur und des Verteidigungsindustriekomplexes geändert, wonach sie für 45 Tage ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages reserviert werden. Dies berichtete die Abgeordnete Halyna Yanchenko.

Ihr zufolge wird diese Zeit den Menschen die Möglichkeit geben, die VLK zu bestehen, Dokumente auszustellen und einen Job in den Betrieben zu bekommen, „und sich nicht vor dem Territorialen Zentrum für Personal und soziale Unterstützung zu verstecken“.

Yanchenko fügte hinzu, dass der Gesetzentwurf zusammen mit dem Ministerium für Strategprom und den Verteidigungsverbänden verfasst wurde, um das Problem des Personalmangels in unseren bewaffneten Unternehmen dringend zu lösen.