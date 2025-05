Es wird keine Privatisierung umsonst geben: Das Ministerkabinett hat die Bedingungen für den Verkauf von Staatseigentum geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die bisherigen Privatisierungsbedingungen erlaubten den Verkauf von Staatseigentum zum Nulltarif. Aber die Situation sollte sich verbessern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Abgeordneten Olexij Hontscharenko auf Telegram.

Ihm zufolge hat das Ministerkabinett Änderungen an den Regeln für den Verkauf von Kleinprivatisierungen beschlossen.

Gontscharenko wies darauf hin, dass früher staatliches Eigentum auf Auktionen mit einem schrittweisen Preisnachlass – bis zu 99% – verkauft werden konnte. Das hatte zur Folge, dass die Objekte fast umsonst waren.

Jetzt hat die Regierung die Senkung des Startpreises bei der ersten Auktion auf maximal 50% begrenzt. Die 99%-Regel bleibe für die zweite Auktion bestehen, fügte er hinzu.

„Es wird erwartet, dass der Haushalt allein durch den Verkauf von 11 Objekten mindestens 234 Millionen Hrywnja einnehmen kann“, sagte der Abgeordnete.

Privatisierung während des Krieges

Die Privatisierung in der Ukraine geht auch während des Krieges weiter. Dies gilt nicht nur für kleine, sondern auch für groß angelegte Privatisierungen.

Im Jahr 2024 wurde das staatliche Hotel Ukraina am Majdan Nesaleschnosti in Kiew für 2,5 Milliarden Hrywnja versteigert. Im Jahr 2024 wurde das Kozatsky Hotel am Unabhängigkeitsplatz in Kiew für 400 Millionen Hrywnja verkauft.

Der Staatshaushalt der Ukraine für 2025 sieht 3,2 Mrd. Hrywnja aus der Privatisierung vor. 2024 waren 4 Mrd. Hrywnja geplant, die jedoch 10,5 Mrd. Hrywnja einbrachten.

Eine Auktion für die Privatisierung von Sumykhimprom JSC ist für den 11. Juni 2025 mit einem Startpreis von 1,158 Milliarden Hrywnja geplant, und eine Auktion für die Privatisierung von 100% der Anteile an Ukrbud Construction Company JSC ist für den 18. Juni 2025 mit einem Startpreis von 263 Millionen Hrywnja geplant.