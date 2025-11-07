Für das Wochenende wird in einer Reihe von Regionen Regen erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den kommenden Tagen wird in einer Reihe von Regionen der Ukraine regnerisches Wetter erwartet, mit Nebel in der Nacht und am Morgen.

Quelle: Ukrainisches Wetterzentrum

UGMC: „Am 8. November kein Niederschlag, nur in Transkarpaten und den Karpaten leichter Regen; am 9. November nachts in Transkarpaten, den Karpaten und der Region Odessa, tagsüber in den meisten Gebieten des Rechten Ufers, stellenweise leichter Regen, im übrigen Gebiet kein Niederschlag; am 10. November nachts in den meisten Regionen, stellenweise leichter Regen, tagsüber meist niederschlagsfrei, nur in den Regionen Odessa und Mykolajiw mäßiger Regen.“

Einzelheiten: An allen Tagen ist in der Nacht und am Morgen stellenweise Nebel vorhergesagt. Südostwind mit einer Verschiebung nach Westen, 3-10 m/s.

Die Temperatur wird in der Nacht auf den 10. November 1-9°C, im Süden des Landes bis zu 12°C betragen; tagsüber 8-13°C, im Süden bis zu 16°C.

In der Hauptstadt ist es am Samstag bewölkt mit Auflockerungen, kein Niederschlag, 1-3°C in der Nacht, bis zu +11°C am Tag, Südostwind, 5-10 m/s.

Am Sonntag in Kiew leichter Regen, 3-5°C in der Nacht, bis zu +11°C am Tag, Südwind, 3-8 m/s.