Züge in der Ostukraine werden umgeleitet und sind verspätet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund des Angriffs auf die Eisenbahninfrastruktur werden die Züge in den östlichen Regionen der Ukraine umgeleitet und fahren mit Verspätung.

Dies meldete die Ukrsalisnyzja auf Telegram.

„Letzte Nacht hat der Feind die Regionen Saporischschja, Dnipro und Charkiw angegriffen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, aber die Eisenbahninfrastruktur wurde beschädigt“, heißt es in der Erklärung.

Eine Reihe von Zügen in Richtung Osten verkehren auf umgeleiteten Strecken, was zu Verspätungen führt. Dies sind die folgenden Züge:

Nr. 102 Cherson – Husarivka,

Nr. 104 Lwiw – Husarivka,

Nr. 712 Kiew – Husariwka,

Nr. 92 Odessa – Husarivka.

Auch der Zug Nr. 733 Dnipro – Kiew fährt mit einer Hilfslokomotive, mit einer geschätzten Verspätung von weniger als einer Stunde.

Aufgrund von Schäden in den Richtungen Donezk und Saporischschja kommt es bei folgenden Zügen zu Verspätungen von bis zu 5 Stunden:

Nr. 31/32 Saporischschja – Przemyśl

Nr. 119/120 Dnipro – Chełm, der auch Sattelzüge Pawlohrad – Kiew befördert,

Nr. 37/38 Saporischschja – Kyjiw.

„Außerdem werden einige Vorortzüge in der Region Sumy und von der Region Tschernihiw nach Kiew mit Verspätung fahren – bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Reiseplanung“, berichtet Ukrsalisnyzja

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 6. November hat Russland die Ukraine mit 135 Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr hat 108 feindliche Drohnen neutralisiert und 27 Drohnen wurden getroffen.

Es wurde berichtet, dass in der Stadt Kamianske in der Region Dnipro infolge eines russischen Drohnenangriffs acht Menschen verletzt wurden und mehrere Brände ausbrachen.