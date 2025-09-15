Die Zahl der Betrugsfälle in der Ukraine ist zurückgegangen: Wie viele davon kommen vor Gericht?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Von Januar bis August wurden in der Ukraine 35.599 Strafverfahren wegen Betrugs registriert. Das ist 1,5 Mal weniger als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Gleichzeitig sind es aber immer noch 1,8 Mal mehr als vor dem großen Krieg.

Dies wird von Opedatabot berichtet.

Der Studie zufolge erreichte die Zahl der Betrugsfälle im Jahr 2023 ihren Höhepunkt: Damals wurde ein Rekord von 82.000 Verfahren eingeleitet. Im Durchschnitt wurden in diesem Jahr jeden Monat 7.000 Fälle eröffnet, von Mai bis August sogar mehr als 8.000.

Seitdem ist die Zahl der neuen Fälle allmählich zurückgegangen. In diesem Jahr sind etwa 4.500 neue Verfahren pro Monat zu verzeichnen.

Der Studie zufolge kommen nicht alle Fälle vor Gericht. So wurden in diesem Jahr in 9.000 Verfahren Verdachtskündigungen ausgesprochen und 7.600 an ein Gericht weitergeleitet – 21% der Gesamtzahl. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 lag diese Zahl bei 30% und in den Jahren 2022-2023 bei nur 18%.

In diesem Jahr erhielt die Hauptstadt die meisten Betrugsanzeigen – 4.882 Fälle. Es folgen die Region Dnipro – 3.511 Verfahren und die Region Charkiw – 2.671. Die niedrigste Zahl von Verfahren, mit Ausnahme der vorübergehend besetzten Gebiete und der Kampfzone, wurde in der Region Iwano-Frankiwsk verzeichnet – etwa 700 Fälle, sagen die Analysten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Jahr 2024 wurden in der Ukraine 64.978 Strafverfahren nach Artikel 190 des ukrainischen Strafgesetzbuchs „Betrug“ eingeleitet, das sind 21% weniger als im Vorjahr.