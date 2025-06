Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei dem Angriff der ukrainischen Streitkräfte wurden acht russische Soldaten getötet und fünf weitere verwundet.

Bei dem ukrainischen Angriff auf den russischen Raketenkomplex Iskander in der Region Brjansk am 5. Juni wurden acht russische Soldaten getötet und fünf weitere verletzt. Dies berichtet der russische TG-Sender Astra unter Berufung auf Quellen in den medizinischen Diensten der Region.

Demnach ereignete sich der Angriff am frühen Morgen in der Nähe des Dorfes Martyanovka im Bezirk Klintsovsky in der Russischen Föderation.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff mit mehreren Raketen durchgeführt wurde. Acht russische Militärangehörige wurden getötet, fünf weitere Russen wurden verwundet.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine bestätigte zuvor den Angriff auf das Konzentrationsgebiet einer Einheit der 26. Raketenbrigade der russischen Streitkräfte in der Nähe der Stadt Klintsy.

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine versuchte die russische Einheit, eine der ukrainischen Siedlungen anzugreifen. Dank der effektiven Aufklärung und der koordinierten Arbeit der Einheiten der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Sicherheitsdienstes wurden die feindlichen Ziele erfolgreich getroffen. Ein russischer Raketenwerfer detonierte und zwei weitere wurden wahrscheinlich beschädigt.

Außerdem erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser Woche drei russische Iskander-Raketenwerfer zerstört hätten.