Zwei weitere Arten des Aufschubs werden in Reserve+ verfügbar sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Verteidigungsministerium startet einen Betatest für zwei neue Arten der Zurückstellung vom Militärdienst, die online beantragt werden können.

Dies teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums mit.

Die folgenden Personen werden online eine Zurückstellung beantragen können:

Ein Vater oder eine Mutter, die ein Kind unter 18 Jahren allein erziehen;

Personen, die einen Vater oder eine Mutter mit einer Behinderung betreuen.

Wie funktioniert die Aufschiebung?

Sie müssen einen Antrag bei Reserve+ stellen, dann prüft das System die Gründe in den staatlichen Registern. Wenn sie bestätigt werden, wird die Zurückstellung gewährt und die Informationen darüber erscheinen in der elektronischen Militärakte.

Der Vorgang dauert in der Regel nur wenige Stunden und erfordert weder das Sammeln von Bescheinigungen noch Besuche beim CMC.

Derzeit können die folgenden Personen eine Zurückstellung in der Reserve+ online beantragen

Menschen mit Behinderungen;

Eltern von drei oder mehr Kindern, die in einer Ehe geboren wurden;

Eltern von Kindern mit Behinderungen;

Ehegatten von Verteidigern mit einem Kind;

Ehemänner oder Ehefrauen von Menschen mit Behinderungen;

Menschen mit einer vorübergehenden Behinderung;

Studenten, postgraduierte Studenten;

Angestellte von höheren und beruflichen Bildungseinrichtungen.

Zur Erinnerung:

Die Regierung hat einen Beschluss zur Einführung der automatischen Verlängerung von Aufschüben, des digitalen Formats der Registrierung und der Möglichkeit, Dokumente über das ASC einzureichen, angenommen. Die Änderungen werden am 1. November in Kraft treten.