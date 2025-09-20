F-16s schossen den Löwenanteil der Raketen ab: episches Video des abgewehrten russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstag, den 20. September, haben die Russen einen Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine gestartet. Die meisten der feindlichen Raketen wurden von F-16-Kampfflugzeugen abgeschossen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Insbesondere zeigte das Militär ein Video, das zeigt, wie Flugabwehrraketensysteme, Luftabwehrteams und F-16-Piloten arbeiten.

„Der Löwenanteil der heute abgeschossenen Ch-101 geht auf das Konto der ukrainischen Fighting Falcons“, heißt es in der Erklärung.

Russlands massiver Angriff auf die Ukraine

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 20. September starteten die Russen einen weiteren kombinierten Angriff auf die Ukraine. Der Feind feuerte 579 Drohnen und 40 Raketen ab, darunter auch ballistische Raketen.

Am Morgen wurde bekannt, dass es den Luftverteidigungskräften gelang, 583 Ziele zu neutralisieren, darunter 552 Drohnen, 2 ballistische Raketen und 29 Ch-101-Raketen.

Gleichzeitig gab es aber auch Treffer. Insbesondere hat der Feind Dnipro mit Drohnen und Raketen angegriffen und dabei Häuser, Schulen und Kindergärten beschädigt. Die Zahl der Todesopfer ist nach neuesten Angaben auf 36 Personen gestiegen.

Die Russische Föderation griff auch die Regionen Mykolajiw, Kiew, Chmelnyzkyj, Odessa und Tschernihiw an.

