Ein 200 MW Energiespeichersystem wurde in der Ukraine in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die DTEK Group hat 200 MW an Energiespeichern in Betrieb genommen, die in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen Fluence, einem weltweit führenden Anbieter von Energiespeichern, entwickelt wurden.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Sechs neue Anlagen mit unterschiedlichen Kapazitäten zwischen 20 und 50 MW wurden in den Regionen Kiew und Dnipro an das Netz angeschlossen.

„Insgesamt kann das System 400 MWh Strom speichern, genug, um 600.000 ukrainische Haushalte zwei Stunden lang mit Strom zu versorgen“, heißt es in der Erklärung.

Der Bau des Projekts dauerte sechs Monate von März bis August 2025. Die Gesamtinvestition von DTEK für den Bau betrug 125 Millionen Euro.

Um es kurz zu machen:

Den Ukrainern wurde geraten, sich auf verschiedene Szenarien bei der Stromversorgung im Herbst einzustellen, da es nach dem jüngsten russischen Beschuss keinen Optimismus gibt.

Laut der Prognose des Wirtschaftsministeriums für die Jahre 2026-2028 werden die Strompreise für Haushaltskunden (von Dezember bis Dezember der jeweiligen Jahre) jährlich um 15% (plus oder minus 5%) steigen.