Für 600.000 Haushalte in der Ukraine wurde die Stromversorgung nach Unwettern wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Mitarbeiter von DTEK haben die Stromversorgung für 600.000 ukrainische Haushalte nach Stromausfällen infolge des Unwetters wiederhergestellt.

Mitarbeiter von DTEK haben die Stromversorgung für 600.000 ukrainische Haushalte nach den durch Unwetter verursachten Stromausfällen wiederhergestellt.

Dies teilt die Pressestelle des Unternehmens mit.

Es heißt, dass die Energieversorger in den Regionen Kiew, Odessa und Dnipropetrowsk 705 Freileitungen und über 12.500 Transformatorenstationen wiederhergestellt haben.

„270 unserer Teams haben ununterbrochen gearbeitet, um die Stromversorgung in den Haushalten wiederherzustellen, die durch heftigen Wind und Regen von der Stromversorgung abgeschnitten waren“, hieß es bei DTEK.