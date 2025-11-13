Der Absatz von Hybridautos hat in der Ukraine deutlich zugenommen: die beliebtesten Modelle im Oktober

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Oktober 2025 wurden mehr als 3.000 Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) in der ukrainischen Autoflotte verkauft, 57% mehr als im Vorjahr.

Dies meldet Ukrautoprom.

Der Anteil der Neuwagen an dieser Zahl betrug 53% gegenüber 63% im Oktober letzten Jahres.

Im Segment der neuen Personenkraftwagen bleibt der TOYOTA RAV-4 der Marktführer bei den Hybridfahrzeugen (377 Einheiten)

Der TOYOTA Yaris Cross belegt den zweiten Platz (95 Einheiten). Der drittbeliebteste ist der NISSAN Qashqai (84 Einheiten)

Unter den importierten gebrauchten Hybriden ist der FORD Escape der Spitzenreiter (79 Einheiten). Ebenfalls unter den Top Drei: Fusion US (76 Einheiten) und TOYOTA RAV-4 (66 Einheiten).

Um es kurz zu machen:

Ende Oktober haben es wieder einmal nur Crossover in die Top Ten der beliebtesten Autos der Ukrainer geschafft.