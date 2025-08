"Achmetows Metinvest hat in sechs Monaten fast 10 Milliarden Hrywnja an Steuern an den ukrainischen Haushalt gezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Unter Berücksichtigung der assoziierten Unternehmen und Joint Ventures zahlte Metinvest in der ersten Hälfte des Jahres 2025 9,3 Milliarden Hrywnja an Steuern und Abgaben an die Haushalte aller Ebenen in der Ukraine.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die offizielle Erklärung des Unternehmens.

Die drei größten Abzüge sind Gebühren für die Nutzung des Untergrunds in Höhe von 2,5 Milliarden Hrywnja, ein einziger Sozialbeitrag in Höhe von 1,7 Milliarden Hrywnja und 1,6 Milliarden Hrywnja an persönlicher Einkommenssteuer.

Darüber hinaus zahlten die ukrainischen Unternehmen von Metinvest von Januar bis Juni 2025 670 Millionen Hrywnja an Einkommenssteuer und 328 Millionen Hrywnja an Umweltsteuer. Die Militärsteuer für die erste Hälfte dieses Jahres hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 472 Millionen Hrywnja mehr als verdreifacht, während die Zahlungen für Grundbesitz um 5% auf 659 Millionen Hrywnja gestiegen sind.

„In Kriegszeiten ist das Zahlen von Steuern unser direkter Beitrag zur Verteidigung und zum Wiederaufbau des Landes. Die finanzielle Verantwortung der Unternehmen ist eine Quelle der Stärke für die Armee, das Gesundheitswesen, die Bildung und Millionen ukrainischer Familien. Wir haben gelernt, auch in den schwierigsten Zeiten voranzukommen – trotz der Bedrohungen zu arbeiten, die Wirtschaft zu unterstützen und an der Front zu helfen“, sagte Jurij Ryzhenkov, CEO von Metinvest.