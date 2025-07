"Achmetows Metinvest wurde in die Rangliste der besten Arbeitgeber in der Ukraine 2025 aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Metinvest gehört zu den Top 10 der besten Arbeitgeber in der Ukraine im Jahr 2025. Der Konzern ist auch führend in der geschäftlichen Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf das Rating „TOP-100. Bewertungen der Größten“.

So wurde Metinvest auf den achten Platz der besten Arbeitgeber in der Ukraine gewählt. Zu den Top Ten gehören auch ATB, MHP, Nowa Poschta, OKKO, DTEK, Kyjiwstar, McDonalds in der Ukraine, Farmak und Astarta.

Das Unternehmen gewann in der Kategorie Leader of Business Interaction with Educational Institutions für die Gründung der ersten privaten Bergbau- und Metallurgie-Universität, Metinvest Polytechnic. „Metinvest hat 513 Millionen Hrywnja in die Entwicklung der Universität investiert, indem es die Studiengebühren übernommen und Stipendien für die besten Studenten bereitgestellt hat.

In den letzten fünf Jahren waren mehr als 1.080 Studenten eingeschrieben, 267 Master haben ihren Abschluss gemacht, 970 Studenten haben Fortbildungskurse besucht und 4.150 Mitarbeiter haben an Schulungen und Kursen teilgenommen. Die Universität ist zu einem Beispiel für die Integration der Wirtschaft in die technische Ausbildung geworden: Fachleute aus den Unternehmen sind an der Lehre beteiligt, und die Studenten arbeiten an realen Projekten und absolvieren Praktika.