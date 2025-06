Angriff auf Drohobych: Es gab mehr als 20 Treffer auf eine Anlage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine der Industrieanlagen in der Stadt wurde getroffen, 21 Ziele der russischen Angreifer wurden getroffen.

In der Nacht zum 29. Juni haben russische Truppen den massivsten Raketen- und Drohnenangriff auf Drohobytsch in der Region Lemberg während der Zeit des totalen Krieges durchgeführt. Dies meldete der Pressedienst der Stadtverwaltung am Montag, den 30. Juni.

Es wird festgestellt, dass eine der Industrieanlagen von 21 feindlichen Luftangriffsmitteln getroffen wurde, was zu sechs Brandherden führte.

Bis zu 250 Einheiten des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen, 47 Einheiten mit Spezialausrüstung aus verschiedenen Regionen und 150 Vertreter der Strafverfolgungsbehörden waren an der Beseitigung der Folgen beteiligt.

Es gab keine Verletzten infolge des Angriffs.

Infolge des Anschlags wurden Wohngebäude beschädigt – mehr als 50 Fenster in sechs Wohnhäusern gingen zu Bruch. Unter anderem verursachte der Angriff einen Stromausfall in einem Teil der Stadt.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht des 29. Juni Lwiwshchina mit Angriffsdrohnen und Marschflugkörpern angegriffen haben. Die russischen Truppen haben die kritische Infrastruktur der Region getroffen. Aufgrund des Beschusses fiel in Teilen von Drohobytsch der Strom aus. Später wurde bekannt, dass in der Stadt ein leichter Überschuss an Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid gemessen wurde. Die Einwohner von Drohobych wurden aufgefordert, ihre Fenster zu schließen und sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten.