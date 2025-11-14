Ein Angriff auf Tschornomorsk: die Zahl der Opfer steigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei Autos wurden zerstört und 13 weitere beschädigt. Auch in der Nähe gelegene Gebäude wurden beschädigt.

Infolge des russischen Angriffs in der Nähe des Marktes in der Stadt Tschernomorsk in der Region Odessa wurden zwei Menschen getötet und 10 weitere verletzt, darunter ein Kind. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Freitag, den 14. November.

„Auf dem Gelände brach ein Feuer aus. Zwei Autos wurden zerstört, 13 weitere beschädigt. Es sind Brände entstanden. Auch nahe gelegene Gebäude wurden beschädigt. Die Rettungskräfte löschten das Feuer“, heißt es in der Meldung. Am Tatort arbeiteten Psychologen des staatlichen Rettungsdienstes, die den Anwohnern Hilfe leisteten. https://www.facebook.com/reel/1252050163419439/&show_text=false&width=560&t=0

Wir erinnern daran, dass heute Morgen russische Angriffsdrohnen den Markt in Chernomorsk angegriffen haben. Es wurde von zwei Toten und sieben Verletzten berichtet. In Kiew ist die Zahl der Toten des nächtlichen Angriffs inzwischen auf fünf Personen gestiegen. Die Zahl der Verletzten in der Hauptstadt stieg auf 34 Menschen.