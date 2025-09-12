Die Anwendung Reserve+ wird vorübergehend nicht funktionieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Technische Arbeiten im Oberig-Register sind für den 13. September geplant, berichtet das Verteidigungsministerium der Ukraine.

Am 13. September von 00:00 bis 06:00 Uhr sind technische Arbeiten im Oberig-Register geplant. Dies teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine auf seinem Telegram-Kanal mit.

Das Amt wies darauf hin, dass während dieses Zeitraums Reserve+ keine Dienstleistungen erbringen wird und es auch nicht möglich sein wird, das Dokument zu aktualisieren.

„Damit Sie Ihr elektronisches Militärregistrierungsdokument immer zur Hand haben, raten wir Ihnen, die PDF-Version im Voraus herunterzuladen. Drücken Sie dazu auf dem Hauptbildschirm der Anwendung die drei Punkte und wählen Sie „PDF herunterladen“, heißt es in der Nachricht.

Wie wir bereits geschrieben haben, bietet die Anwendung Reserve+ nun die Möglichkeit, ein Bußgeld für einen weiteren Verstoß gegen die Regeln/Ordnung der militärischen Registrierung zu zahlen – das Versäumnis, sich nach einem Wohnsitzwechsel an einer neuen Adresse für die militärische Registrierung zu melden.