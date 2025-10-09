Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Staatliche Ölfonds von Aserbaidschan hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Global Infrastructure Partners (GIP), einem Unternehmen von BlackRock, eine Partnerschaft geschlossen, um 50 Millionen Pfund in den Londoner Flughafen Gatwick zu investieren.

Dies geht aus der Pressemitteilung des Fonds hervor.

Dieses Geschäft ist eines der größten Infrastrukturgeschäfte, das ein aserbaidschanischer Fonds auf dem europäischen Markt abgeschlossen hat.

Gatwick ist der zweitgrößte Flughafen Großbritanniens und bedient jährlich mehr als 40 Millionen Passagiere. Im Jahr 2024 steht er auf Platz 10 der verkehrsreichsten Flughäfen in Europa, gemessen am gesamten Passagieraufkommen.

Nach der Genehmigung der Nordbahn durch die britische Regierung bereitet sich der Flughafen auf eine erhebliche Erweiterung vor.

2019 hat VINCI Airports eine 50,01%ige Beteiligung an Gatwick von GIP erworben. Der verbleibende Anteil wird weiterhin von GIP verwaltet, zusammen mit der SOFAZ und anderen globalen institutionellen Investoren.

„Diese Investition spiegelt das strategische Ziel des aserbaidschanischen Fonds wider, langfristige Werte zu schaffen und sein Portfolio durch Investitionen in nachhaltige Infrastrukturanlagen in entwickelten Märkten weiter zu diversifizieren“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Eine Gruppe ukrainischer Spezialisten hat sich an der Entwicklung des Projekts des ersten aserbaidschanischen 1000-MW-Pumpspeicherkraftwerks (PSPP) beteiligt.

Im Juli importierte die Ukraine erstmals aserbaidschanisches Gas über den Transbalkan-Korridor.